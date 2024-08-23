Андрей Чесноков: Мирра Андреева может замахнуться на титул US Open

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о перспективах 21-й ракетки мира Мирры Андреевой на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«По той игре, которую она показала, Мирра может замахнуться на титул. Это будет сделать не так-то просто. У Андреевой уже есть опыт вхождения в полуфинал «Большого шлема» — это было на «Ролан Гаррос». Её игра в Цинциннати говорит о том, что она может побороться за титул US Open», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российская теннисистка Мирра Андреева на US Open — 2024 посеяна под 21-м номером. Её соперницей в первом круге станет 88-я в рейтинге WTA Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».