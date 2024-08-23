Линда Носкова вышла в 1/2 финала турнира WTA-500 в Монтеррее, обыграв Элину Свитолину

35-я ракетка мира чешская теннисиста Линда Носкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В четвертьфинале она обыграла 28-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Носкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Свитолиной два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
В полуфинале Линда Носкова встретится с 13-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро, которая в 1/4 финала обыграла 24-ю ракетку мира польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:7 (2:7), 6:0, 6:2.
Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.
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