Чесноков: у Рублёва на USO есть шансы пройти далеко — возможно, даже в полуфинал

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«Сейчас он играет очень хорошо. Ему комфортно играть мячами, которые будут на US Open, потому что Андрей играет в стиле Агасси. Как в настольном теннисе — мяч не успевает отскочить, а Рублёв его уже встречает. Всё настолько быстро и остро. У Андрея есть всё, чтобы хорошо играть.

Я понимаю, что он не может себя сдерживать. У Андрея есть очень хороший тренер — Фернандо Висенте. Думаю, это очень хороший тандем. Висенте и Рублёв хорошо чувствуют друг друга. Ничего страшного, что Андрей не проходил дальше четвертьфинала на «Шлемах» — зато он выиграл два «Мастерса». У Рублёва на предстоящем US Open есть шансы пройти далеко. Возможно, даже впервые выйти в полуфинал, потому что Андрей играет очень здорово», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».