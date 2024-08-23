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Андрей Чесноков: видел, как Сервара работает с Медведевым — идеальный тандем

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказался о тандеме пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и его тренера Жиля Сервара.

«Я видел, как Жиль работает с Медведевым. Мне кажется, они нашли друг друга — идеальный тандем. Жиль достаточно умный — он взял в помощники Жиля Симона. Да, бывают провалы, но Медведев был в финале Australian Open, полуфинале Уимблдона», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев уступил сербскому теннисистку Новаку Джоковичу со счётом 3:6. 6:7 (5:7), 3:6. В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев уступил испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».