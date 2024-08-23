ATP и WTA объявили об официальном старте теннисной видеоигры «Tiebreak»

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и женская теннисная ассоциация (WTA) объявили об официальном запуске видеоигры под названием «Tiebreak», разработанной компаниями Big Ant Studios и Nacon. Игра, доступная на различных платформах, предлагает поклонникам тенниса игровой опыт, в котором участвуют более 120 игроков мира и 90 официальных турниров.

Среди игроков: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Роджер Федерер, Кори Гауф, Рафаэль Надаль, Ясмин Паолини, Арина Соболенко, Мария Шарапова, Янник Синнер, Ига Свёнтек, Даниил Медведев и другие. Кроме того, режим Novak Djokovic Slam Challenge позволит фанатам вновь пережить самые запоминающиеся моменты из карьеры игрока.

«Tiebreak» уже доступна в стандартном и делюкс-версии Ace Edition на PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam). Версия для Nintendo Switch будет доступна позднее.