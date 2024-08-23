Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP и WTA объявили об официальном старте теннисной видеоигры «Tiebreak»

ATP и WTA объявили об официальном старте теннисной видеоигры «Tiebreak»
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и женская теннисная ассоциация (WTA) объявили об официальном запуске видеоигры под названием «Tiebreak», разработанной компаниями Big Ant Studios и Nacon. Игра, доступная на различных платформах, предлагает поклонникам тенниса игровой опыт, в котором участвуют более 120 игроков мира и 90 официальных турниров.

Среди игроков: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Роджер Федерер, Кори Гауф, Рафаэль Надаль, Ясмин Паолини, Арина Соболенко, Мария Шарапова, Янник Синнер, Ига Свёнтек, Даниил Медведев и другие. Кроме того, режим Novak Djokovic Slam Challenge позволит фанатам вновь пережить самые запоминающиеся моменты из карьеры игрока.

«Tiebreak» уже доступна в стандартном и делюкс-версии Ace Edition на PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam). Версия для Nintendo Switch будет доступна позднее.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android