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Чесноков высказался об эмоциональном срыве Медведева в игре с Легечкой

Чесноков высказался об эмоциональном срыве Медведева в игре с Легечкой
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказался об эмоциональном срыве пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче с 32-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

— Что можете сказать об эмоциональном срыве Медведева в игре с Легечкой?
— Любой игрок на корте может вылить всю негативную ерунду, которая сидит внутри. Но при этом Медведев обычно после такого собирается и выигрывает матч. Да, здесь проиграл. Но сколько раз ему это помогало? Думаю, это была попытка мобилизовать себя. Медведев такой игрок, что ему нужен выплеск, мягко выражаясь, говна наружу, чтобы потом заиграть ещё лучше, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».

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