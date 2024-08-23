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Андрей Чесноков ответил, наиграл ли Даниил Медведев на второй титул ТБШ

Андрей Чесноков ответил, наиграл ли Даниил Медведев на второй титул ТБШ
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков ответил, наиграл ли пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на второй титул турнира «Большого шлема».

«В этом году он вёл по сетам 2:0 у Синнера. Был финал с Надалем на Australian Open. Могу сказать, что Даниилу будет крайне тяжело. Не думаю, что в следующий раз Даниила кто-то отпустит в пятисетовом матче. Если брать Даню, Синнера и Алькараса, то у Янника и Карлоса идёт прогресс в силу возраста.

Даня обыгрывает Синнера в пяти сетах на Уимблдоне, а потом он проиграл в четырёх сетах Алькарасу. Медведеву надо обыгрывать Синнера, Алькараса, а потом Джоковича — вы представляете, какие это невероятные сложности? Даниил заслужил второй «Шлем», но не знаю, насколько Синнер и Алькарас позволят ему это сделать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».

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