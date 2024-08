Журналист Моргадо назвал любимые матчи первого круга US Open, там присутствуют россиянки

Известный португальский журналист Жозе Моргадо назвал свои любимые матчи первого круга в женском одиночном разряде на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«Мои любимые матчи первого круга в женском одиночном разряде на #USOpen: Осака vs Остапенко, Радукану vs Кенин, Андрееску vs Паолини, Циньвэнь vs Анисимовой, Потапова vs Фернандес, Носкова vs Путинцевой, Кис vs Синяковой, Жабер vs Кудерметовой», — написал Моргадо в социальных сетях.

Напомним, Онс Жабер снялась с US Open. В первом круге турнира в Нью-Йорке Жабер должна была встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, с которой теперь встретится 28-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс. В основной сетке Жабер заменит лаки-лузер 104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова.