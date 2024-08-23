Чесноков: у Андреевой есть возможности выиграть ТБШ и быть первой в мире

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, сможет ли российская теннисистка Мирра Андреева выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

— Андреева может вырасти в первую ракетку мира?

— Пусть она сначала войдёт в десятку. Я не из той серии, когда на прошлой неделе была 100-й, а сегодня — первая в мире. У Мирры идёт невероятный прогресс. Всё должно быть постепенно. Потенциально у неё есть возможности быть первой в мире.

У Андреевой нет такого роста и мощи, как у Соболенко. Однако у неё есть другие преимущества — она очень хорошо двигается, чувствует мяч и видит. Мирра не делает невынужденных ошибок, которые может сделать Соболенко. Но у Андреевой нет такой мощной подачи, как у Соболенко. У Мирры есть возможности выиграть турнир «Большого шлема» и быть первой в мире. Но я не хочу опережать время, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».