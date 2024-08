Португальский журналист Моргадо выделил топовые матчи первого круга мужского US Open

Известный португальский журналист Жозе Моргадо выделил топовые матчи первого круга мужского одиночного разряда на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«Шелтон vs Тима, Фис vs Тина, Сонего vs Пола, Циципас vs Коккинакиса, Оже-Альяссим vs Меншика, Чжичжэнь vs Дрэйпера, Корда vs Муте, Руне vs Накашимы, Опелка vs Музетти, Мпетчи Перрикар vs Этчеверри», — написал Моргадо в социальных сетях.

Ранее Жозе Моргадо назвал лучшие матчи первого круга женского одиночного разряда US Open.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.