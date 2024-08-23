Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наш парень». Дарья Касаткина поделилась предсказанием о чемпионе US Open

«Наш парень». Дарья Касаткина поделилась предсказанием о чемпионе US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась предсказанием о чемпионе в мужском одиночном разряде на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«Даниил Медведев. Наш парень», — приводит слова Касаткиной Tennis Channel.

В первом круге US Open пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.

На турнире категории «Мастерс» в Цинциннати Медведев во втором круге уступил 32-й ракетке мира чешскому теннисисту Иржи Легечке со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Материалы по теме
ATP и WTA объявили об официальном старте теннисной видеоигры «Tiebreak»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android