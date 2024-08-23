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«Сердце говорит одно, а мозг другое». Бадоса — о предсказании чемпиона US Open

«Сердце говорит одно, а мозг другое». Бадоса — о предсказании чемпиона US Open
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Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась предсказанием о победителе в мужском одиночном разряде на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open, назвав своего парня греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«О боже, это тяжело. Потому что моё сердце говорит одно, а мой мозг другое. Хорошо, я выбираю Стефаноса Циципаса», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.

В первом круге US Open Стефанос Циципас встретится с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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