Эмма Радукану назвала Карлоса Алькараса потенциальным победителем US Open

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану назвала потенциального победителя среди мужчин на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

«Учитывая то, как прошёл последний год, я бы сказала Карлос Алькарас. Он играет в очень хороший теннис», — приводит слова Радукану Tennis Channel.

В первом круге US Open испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с австралийским теннисистом Ли Ту.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.