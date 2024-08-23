Скончался тренер Петер Лундгрен, с которым Роджер Федерер выиграл свой первый Уимблдон

Сегодня, 23 августа, скончался 59-летний шведский тренер и теннисист Петер Лундгрен. Об этом сообщил его сын Лукас в социальных сетях.

В прошлом году Лундгрену ампутировали часть левой ноги. Лундгрен тренировал звёзд тенниса — Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина, Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стэна Вавринку и Даниэлу Гантухову. Швед работал с Федерером с 2000 по 2003 год, в течение которых Роджер выиграл свой первый мэйджор — Уимблдон-2003.

Петер вернулся в Швецию в 2020 году, где провёл последние годы своей жизни. Лундгрен начинал свой путь в ATP-туре в качестве игрока. За профессиональную карьеру (1983–1995) Петер выиграл три одиночных и три парных титула. Лучшее рейтинговое достижение – 25-е место (декабрь 1985-го), лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвёртый круг Уимблдона-1989, сумма призовых за карьеру – $ 1,13 млн.