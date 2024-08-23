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Чесноков: не понимаю, как с такой массой тела Анисимова вышла в финал «тысячника»

Чесноков: не понимаю, как с такой массой тела Анисимова вышла в финал «тысячника»
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказался о критике в интернете в адрес американской теннисистки Аманды Анисимовой.

— Анисимовой написали в соцсетях про её фигуру, а она жёстко ответила.
— Если бы мне такое написали, я бы не отвечал. Я бы поставил себе галочку, чтобы был какой-то анализ. Лично я не представляю, как с такой массой тела можно выйти в финал «тысячника». Я считаю, что она не пахарь. Она хочет играть и просто выигрывать, но для этого нужно пахать, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в социальных сетях один из пользователей прокомментировал интервью Анисимовой, назвав её «коровой» и посоветовал сбросить вес, если она хочет достичь своей цели — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».

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