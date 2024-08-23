«Эпоха партнёрств уходит в прошлое». Турсунов — о разрыве тандема Рыбакиной и Вукова

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал прекращение сотрудничества четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной и её тренера Стефано Вукова.

«Грустно видеть, как закончилось, возможно, самое продуктивное партнёрство в WTA. Очень редкий случай выхода из пропасти в высшую лигу, закончившийся во время сумасшедшего сезона на короткой ноте, не может быть приятным. Скорее всего, в будущем мы не увидим таких случаев. Эпоха партнёрств стремительно уходит в прошлое», — написал Турсунов в социальных сетях.

Ранее Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.

Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга и выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте. Елена Рыбакина стала победительницей турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2022.