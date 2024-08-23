Андрей Чесноков: не знаю, когда Касаткина, Александрова и Калинская выиграют

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, когда российские теннисистки Дарья Касаткина, Анна Калинская и Екатерина Александрова выиграют турнир.

«Иногда Касаткина входит в форму, и её становится очень тяжело обыграть. У Даши тоже есть взлёты и падения. Касаткина здорово двигается, любит проходить через розыгрыш. У неё нет такой агрессивной игры, как у Калинской или Таунсенд. Даша раскладывает мяч. Ничего страшного, что она пару раз проиграла.

У Касаткиной, Александровой и Калинской нет такой стабильности в результатах. Нельзя однозначно сказать: «Сегодня она должна пройти». Я не знаю, когда они выиграют. Если брать ту же Мирру Андрееву, у неё есть стабильность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».