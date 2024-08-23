Андрей Чесноков: Шнайдер играет в непонятный для девчонок теннис

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, что российская теннисистка Диана Шнайдер играет в непонятный для женщин теннис, сравнив её с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

«Очень хороший игрок. Для меня она не играет в женский теннис. Диана играет в непонятный для девчонок теннис. Она может и срезать, и укротить, и пробить. Это игрок неожиданного удара в игре. Когда с ней играют девочки, они не знают, чего ожидать от Шнайдер. Этим же брала Онс Жабер — у неё всегда было на один или два варианта больше, чем у соперницы. То же самое у Шнайдер», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».