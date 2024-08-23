Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Максим Кресси разбросал вещи по корту после финала квалификации US Open

Максим Кресси разбросал вещи по корту после финала квалификации US Open
Аудио-версия:
Комментарии

161-я ракетка мира американский теннисист Максим Кресси разозлился после поражения в финале квалификации US Open. В решающем сете Кресси упустил три матчбола Яна Чоински в финале квалификации US Open. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (12:10) в пользу представителя Великобритании. После матча американец начал разбрасывать вещи из сумки по корту.

Два года назад Максим Кресс был сеяным на US Open. Американец мог заработать $100 тыс за выход в первый круг мэйджора.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android