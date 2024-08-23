Максим Кресси разбросал вещи по корту после финала квалификации US Open

161-я ракетка мира американский теннисист Максим Кресси разозлился после поражения в финале квалификации US Open. В решающем сете Кресси упустил три матчбола Яна Чоински в финале квалификации US Open. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (12:10) в пользу представителя Великобритании. После матча американец начал разбрасывать вещи из сумки по корту.

Два года назад Максим Кресс был сеяным на US Open. Американец мог заработать $100 тыс за выход в первый круг мэйджора.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.