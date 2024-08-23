Чесноков: хотел провезти в Монреаль брюлик пять карат — сняли с рейса, как контрабанду

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков объяснил, как российская теннисистка Диана Шнайдер могла сразу после Олимпиады в Париже одержать четыре победы подряд, рассказав собственную историю.

— Многих удивило, как Шнайдер сразу после Олимпиады одержала четыре победы подряд.

— Когда едешь в Америку, это происходит гораздо легче, чем когда летишь обратно из Америки в Европу. Для меня было гораздо проще перестроиться. У меня тоже был момент, когда я летел в Монреаль, а меня сняли с рейса, потому что обнаружили у меня брюлик пять карат — я хотел провезти через таможню. Меня сняли с рейса, как контрабанду. Это был ужас, но подробности рассказывать не буду.

На следующий день я полетел в Монреаль. Первый круг думаю о брюлике, второй круг думаю о брюлике, третий думаю о брюлике. Думаю, надо же, какая потеря. У меня же его конфисковали. Я уже дошёл до полуфинала и вдруг вспоминаю, что мне надо играть матч с Лендлом. Я задумался, что можно сейчас ещё как-то и Лендла бабахнуть. Я с такой лёгкостью взял и обыграл его. В финале обыграл Петра Корду, папу Себастьяна Корды. Таким образом я выиграл турнир Super 9. Я веду это к тому, что прилетел в Монреаль и практически сразу вышел на корт. У Дианы то же самое. Она не была такой уставшей, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».