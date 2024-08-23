Чесноков: если у Андреевой есть шанс на титул USO, то Шнайдер не сможет этого сделать

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисисток Мирра Андреевой и Дианы Шнайдер выиграть последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open.

«Если у Мирры Андреевой есть какой-то тоненький и маленький шанс взять титул, то Диана не сможет этого сделать. Она ещё не набрала ту психологическую устойчивость и уверенность, которые дадут ей выиграть один из турниров «Большого шлема». У Дианы хороший тренер — Игорь Андреев. Он может что-то придумать и дать ей возможности проявить себя в дальнейшем», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первом круге US Open Шнайдер сыграет с теннисисткой из Аргентины Надией Подороской. Мирра Андреева встретится с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».