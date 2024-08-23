Андрей Чесноков: разговоры об альтернативах и бойкотах Олимпиады — бред

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказался об альтернативах и бойкотах Олимпиады.

«Ещё за месяц до старта Олимпиады я говорил, что, если теннисисты возьмут хотя бы одну медаль, это будет успех. Очень жалко, что не взяли золото. Я из-за этого расстроился.

Россиян на Олимпиаде было всего 15 человек. Я слушал мнения многих людей, которые в спорте ни бум-бум — они говорят, что в России надо сделать альтернативу. Сравните конкуренцию в спорте в России с мировой конкуренцией. Допустим, я стал номером один в России, обыграв Иванова, Петрова и Сидорова уже 15 раз — что дальше? К чему стремиться? Поэтому разговоры об альтернативах и бойкотах Олимпиады — это бред», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».