Андрей Чесноков рассказал, кто из россиян больше всех разочаровал на ОИ-2024

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, кто из россиян больше всех разочаровал на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
— Кто больше всех разочаровал на Олимпиаде из россиян?
— Очень разочаровал Котов. Он играл ужасно плохо.
— На кого были самые большие надежды?
— Если брать относительно рейтинга, то любители ожидали, что что-то покажет Даниил Медведев. Но по тому, как все годы он играет «Ролан Гаррос», я не ждал от него сюрпризов. Меня порадовал Сафиуллин, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Андрей Чесноков назвал разговоры об альтернативах и бойкотах Олимпиады бредом.
Полное интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате»: