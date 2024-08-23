Андрей Чесноков рассказал, кто из россиян больше всех разочаровал на ОИ-2024

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, кто из россиян больше всех разочаровал на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Кто больше всех разочаровал на Олимпиаде из россиян?

— Очень разочаровал Котов. Он играл ужасно плохо.

— На кого были самые большие надежды?

— Если брать относительно рейтинга, то любители ожидали, что что-то покажет Даниил Медведев. Но по тому, как все годы он играет «Ролан Гаррос», я не ждал от него сюрпризов. Меня порадовал Сафиуллин, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Андрей Чесноков назвал разговоры об альтернативах и бойкотах Олимпиады бредом.

Полное интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате»: