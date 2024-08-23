Синнер больше не работает с Феррарой и физиотерапевтом Нальди — Сorriere dello Sport

Спортивный тренер Умберто Феррара и физиотерапевт Джакомо Нальди больше не являются частью тренерского штаба первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом сообщает Сorriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Янник Синнер сыграет на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open. В матче первого круга он встретится с американским теннисистом Маккензи Макдональдом.