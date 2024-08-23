«Настоящая бойня». Маррей — об активных обсуждениях теннисных событий в интернете

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказался об активных обсуждениях событий тенниса в интернете.

«Теннисный твиттер (X) сейчас представляет собой настоящую бойню», — написал Маррей в социальных сетях.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. Эту новость в интернете активно обсуждают в социальных сетях.