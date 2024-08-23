Андрей Чесноков рассказал, в чём секрет успехов Новака Джоковича

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, в чём заключается секрет феноменальных успехов 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Джокович — феномен. Он попал в такое месиво с Надалем, Федерером, Марреем, где он всегда им противостоял. При этом выиграл 24 турнира «Большого шлема». На сегодняшний день он не потерял интерес к тому, чтобы доказывать, что он по-прежнему лучший в мире. Новак — сухой. у него хорошие ноги, он здорово двигается. Его психология просто феноменальна», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»: