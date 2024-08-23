Андрей Чесноков: на US Open тяжёлая погода — бывает, выходишь на корт, как на сковородку

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков поделился своим опытом посещения Открытого чемпионата США и рассказал о погодных условиях на соревнованиях, которые проходят в Нью-Йорке (США). Напомним, турнир 2024 года пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

«Сколько я был на US Open, не помню, чтобы в это время там был циклон дождей. Были дождливые дни, но не так, чтобы постоянно. Там в целом очень тяжёлая погода — бывает такое пекло, что выходишь на корт, как на сковородку. Но не будет такого, как на Уимблдоне, что может зарядить дождь на три дня», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»: