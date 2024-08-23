Чесноков: крыши на кортах — большие затраты, но они окупятся за один день турнира

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков высказался о проблеме строительства крыш над кортами на теннисных турнирах.

«Всё-таки сделать крышу — это большие финансы. Но оправдывает ли себя это с финансовой точки зрения? Представьте, что дождь идёт весь день. А по правилам ATP и WTA, если матчей нет, должны вернуть деньги за билеты зрителям. Второе — нет трансляций, которые идут на весь мир. А если нет трансляций, то нет и спонсорских денег. Поэтому сделать крышу очень даже выгодно. Да, это большие затраты, но это может окупиться за один день турнира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»: