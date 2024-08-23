Чесноков рассказал, как проводил время в ожидании окончания дождя на турнирах

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, как проводил время в ожидании окончания дождя на турнирах.

«Есть хорошая история. Я играл в Монте-Карло. Был просто бесконечный циклон — дня три лил. Самое интересное, что я даже не мог тренироваться. Я работал физически, но нужно махать ракеткой. А там даже доступных закрытых кортов нет, потому что это Лазурный берег — все члены клуба играют на этих немногочисленных закрытых кортах.

Три дня я не играл. Вышел играть против испанца и проиграл просто в одну калитку — 0:6, 3:6. Было такое впечатление, будто я вообще играть не умею. Такая ситуация везде», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»: