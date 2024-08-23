Андрей Чесноков рассказал, где встретил самую энергичную публику

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, на каком турнире встретил самую энергичную публику.

«Вы меня спрашиваете про турниры «Большого шлема», но самая энергичная публика была на Кубке Дэвиса в Аргентине. Это было что-то. Мы играли против аргентинца — публика хлопала руками, так ещё и ногами топали. Конечно, это создавало давление. Когда я выигрывал очко, был слышен только один хлопок от Сергея Леонюка.

Но если говорить о «Шлемах», то за своих очень здорово болеют во Франции. Как болеют французы, не могу сказать, что в Америке тоже так болеют за своих. Я этого не чувствовал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»: