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Андрей Чесноков назвал любимый турнир «Большого шлема»

Андрей Чесноков назвал любимый турнир «Большого шлема»
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков назвал свой любимый турнир «Большого шлема».

«Для меня — «Ролан Гаррос». Мне нравится сам город, нравятся архитектура и атмосфера. Большая миграция в Париж была после Великой Октябрьской социалистической революции. Наши писатели Толстой и Тургенев вообще писали письма на французском языке. Бунин переехал во Францию. Кстати, я прочитал все его произведения от начала и до конца», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1989 году Чесноков вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде — это его лучший результат на турнире «Большого шлема».

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»:

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