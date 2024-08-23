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Чесноков: в СССР было невероятно сложно играть в теннис

Чесноков: в СССР было невероятно сложно играть в теннис
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков вспомнил, как сложно было играть в теннис в Советском Союзе.

— Оглядываясь назад, вы имели шанс побороться за титул на «Шлеме»?
— Был шанс всегда. Я проиграл в Австралии Эдбергу — был очень хороший шанс. Потом проиграл в полуфинале во Франции Чангу в четырёх сетах. Мне грустно вспоминать. Если бы вы знали, как сложно мне было начинать играть в теннис. Расскажу вам об этом в следующий раз.

— Как относитесь к статусу первого советского теннисиста, выигравшего «Мастерс»?
— Даже не знаю. Я не могу оценить себя. Пусть история оценит меня как игрока. Скажу, что в Советском Союзе было просто невероятно сложно играть, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате»:

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