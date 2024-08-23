Чесноков: я не достиг того, чего мог бы. Может, надо было родиться в другой стране

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков заявил, что мог быть достичь большего в своей карьере, если бы родился в другой стране. Всего Чесноков выиграл семь турниров АТР в одиночном разряде и один раз выходил в полуфинал на турнире «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 1989).

«Я не достиг того, чего мог бы. Думаю, мог бы достичь большего. Наверное, надо было что-то поменять, по-другому работать. Может, надо было вообще родиться в другой стране, чтобы достичь большего. Может, я ошибаюсь. В Советском Союзе меня поставили в такие рамки, что я хотел быть лучшим», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым можно прочитать на «Чемпионате».