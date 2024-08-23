104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова попала в основную сетку US Open как лаки-лузер. Она выступит вместо травмированной Онс Жабер.

Напомним, в финале квалификации к Открытому чемпионату США Камилла Рахимова уступила 205-й ракетке мира из Австралии Присцилле Хон. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Хон. Матч продолжался 2 часа 49 минут. В рамках поединка Рахимова выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки. Она также реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.