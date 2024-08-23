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Шелби Роджерс завершит карьеру после US Open

Шелби Роджерс завершит карьеру после US Open
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Бывшая 30-я ракетка мира американская теннисистка Шелби Роджерс объявила, что она завершит профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США.

На данный момент Роджерс 31 год и она занимает 356-ю строчку WTA. Её соперницей по первому кругу станет соотечественница Джессика Пегула.

Роджерс дважды пробивалась в четвертьфинал турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — 2016, US Open — 2020. Она чемпионка шести турниров ITF в одиночке и двух — в паре.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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