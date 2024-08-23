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«Лишено всякого смысла». Патрик Муратоглу — о допинговом деле Янника Синнера

«Лишено всякого смысла». Патрик Муратоглу — о допинговом деле Янника Синнера
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Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу высказался о допинговом деле итальянского теннисиста Янника Синнера, сравнив его с делом румынки Симоны Халеп.

«Когда я услышал о ситуации с Янником Синнером, я был в шоке. После того, что пришлось пережить Симоне Халеп, как все могло пойти так по-другому?

Я не собираюсь говорить, что он в чём-то виновен. Очевидно, что нет. Но необходимо подчеркнуть, что существуют двойные стандарты — к двум игрокам в одной и той же ситуации относятся по-разному. Это неправильно. Правила должны применяться одинаково ко всем.

В отношении одного игрока, у которого был положительный результат теста на более чем минимальную норму вещества, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) решило опубликовать это в прессе и сделать публичным. В отношении другого игрока они держали всё в тайне. Почему? Это лишено всякого смысла», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

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