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Ведущие теннисистки назвали своих победителей в мужском розыгрыше US Open

Ведущие теннисистки назвали своих победителей в мужском розыгрыше US Open
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Теннисистки София Кенин, Онс Жабер, Эмма Радукану и Дарья Касаткина приняли участие в опросе от Tennis Channel по поводу победителя в мужском розыгрыше US Open-2024.

София Кенин: «Однозначно Карлос».

Онс Жабер: «У мужчин победителем будет Синнер»

Эмма Радукану: «Если судить по последнему году, я бы назвала Карлоса Алькараса. Он показывает очень хороший теннис»

Дарья Касаткина: «Даниил Медведев. Наш парень»

«Я считаю, что сейчас сильнее всех Алькарас. Он явный фаворит. Надеюсь, Синнер будет здоров. Я бы сказала, что они двое или Новак. И сделаю один смелый прогноз. Томми Пол»

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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