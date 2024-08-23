«Он отстранился от своего образа». Виландер — о сломанной ракетке Алькараса в Цинциннати

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о выступлении Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Напомним, в матче второго круга с французом Гаэлем Монфисом Алькарас сломал ракетку, а позже назвал эту встречу худшей в карьере.

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«Ненавижу, когда кто-то ломает ракетку. Это последнее, что нужно делать теннисистам, потому что ракетки не бесплатны для 99,999% населения. Не ломайте их.

В то же время Карлос как бы отстранился от своего образа идеального человека вне корта, на корте, в социальных сетях. Он как бы отошёл от этого. Думаю, что это хорошо, в некотором смысле это снимает с него часть давления», — приводит слова Виландера Tennis365.