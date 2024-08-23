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«Для спортсменов это нетипично». Эмма Радукану рассказала, какая она вне корта

«Для спортсменов это нетипично». Эмма Радукану рассказала, какая она вне корта
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о том, какая она за пределами корта.

— Чувствуете ли вы, что растёте как игрок?
— В последний месяц я играла намного свободнее, боролась, подходила к игре с энтузиазмом. Чувствую, что вернулся огонь. Это я, цепкая и смелая. У меня снова появилась искра, это радует меня больше всего.

— Как бы вы описали себя на корте и за его пределами?
— Приземлённая, решительная и необычная.

— В чем вы преуспели?
— С моей точки зрения, люди, которые добиваются успеха, должны быть целеустремлёнными, подходить к задачам уникальным образом. Я довольно любознательна в интеллектуальном плане. За пределами корта стараюсь постоянно чему-то учиться, изучать новую тему. Для спортсменов это нетипично, — сказала Радукану в интервью Sky Sports.

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