Впервые со времён Шараповой и Уильямс в первом круге US Open сразятся чемпионки «Шлемов»

В первом круге женского US Open — 2024 пройдут два матча с участием чемпионок турниров «Большого шлема» прошлых лет. Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (10-я сеяная) из Латвии сыграет с четырёхкратной чемпионкой «Шлемов» японкой Наоми Осакой. Победительница US Open — 2021 британка Эмма Радукану сразится с чемпионкой Australian Open — 2020 американкой Софьей Кенин.

В последний раз матч между двумя победительницами «Шлемов» в первом круге US Open случался в 2019 году. Тогда на старте турнира сыграли россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Стоит отметить, что та встреча стала последней в истории многолетнего противостояния теннисисток. Победу одержала Уильямс со счётом 6:1, 6:2.

US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.