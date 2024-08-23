Шаповалов, Тиафо и Корда сделали прогноз на победительницу женского US Open

Теннисисты Денис Шаповалов, Фрэнсис Тиафу и Себсатьян Корда приняли участие в опросе от Tennis Channel по поводу победительницы в женском розыгрыше US Open — 2024.

Денис Шаповалов: «Пусть будет Свёнтек».

Себастьян Корда: «Коко Гауфф. Второй год подряд».

Фрэнсис Тиафу: «Моя фаворитка – Коко. А на втором месте… Соболенко».

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.