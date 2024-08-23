Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер высказался по поводу предстоящего US Open

Синнер высказался по поводу предстоящего US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дал комментарий по поводу предстоящего Открытого чемпионата США (US Open).

«Победа на турнире ATP Masters 1000 означает, что ты играешь в хороший теннис. Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open, но посмотрим, как всё пойдёт на турнире в США. Ощущения похожи на те, что были на Уимблдоне после победы в Галле. Я ни о чём не беспокоюсь и уверен, что сразу же адаптируюсь к условиям», — приводит слова Синнера Tennis World USA.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Материалы по теме
Синнер больше не работает с Феррарой и физиотерапевтом Нальди — Сorriere dello Sport
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android