Дель Потро рассказал, что он заплакал после победы Джоковича на Олимпиаде в Париже

Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро высказался по поводу сербского теннисиста Новака Джоковича, который стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Новак выиграл золотую олимпийскую медаль и заставил меня заплакать. Это был первый теннисный матч, во время просмотра которого я плакал. Мы с Новаком очень близки, и я очень эмоционально следил за его впечатляющим успехом. Я видел видео, где он проходит перед медалями, молясь о том, чтобы выиграть золото. Он сделал это и, как говорят молодые, завершил игру в теннис», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) дель Потро обыграл Джоковича в матче за третье место. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) аргентинец победил серба в первом круге. Дель Потро завершил карьеру в 2022 году после ряда операций на колене.