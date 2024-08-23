Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Даниил Медведев — 7-й

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Рейтинг возглавил четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев расположился на седьмом месте.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира:
1. Карлос Алькарас (Испания) – $ 42,3 млн ($ 10,3 млн призовых и $ 32 млн вне корта).
2. Новак Джокович (Сербия) – $ 37,2 млн (12,2 и 25).
3. Коко Гауфф (США) – $ 27,1 млн (7,1 и 20).
4. Ига Швентек (Польша) – $ 26,7 млн (11,7 и 15).
5. Янник Синнер (Италия) – $ 26,6 млн (11,6 и 15).
6. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 23,3 млн (0,3 и 23).
7. Даниил Медведев (Россия) – $ 20,3 млн (7,3 и 13).
8. Наоми Осака (Япония) – $ 14,6 млн (0,6 и 14).
9. Каспер Рууд (Норвегия) – $ 13,9 млн (3,9 и 10).
10. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 13,7 млн (6,7 и 7).