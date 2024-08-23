«Жители будут смотреть на мою уродливую рожу». Маррей пошутил про мурал в его честь

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказался по поводу мурала, который сделали в его честь в Данблейне (Шотландия).

«Я совершенно не знал, что это произошло. Спасибо Tennis tv и художникам за то, что сделали это. Хотя некоторые местные жители могут возражать против того, что им приходится смотреть на мою уродливую рожу на стене здания», — написал Маррей.

Фото: Страница Энди Маррея в социальной сети

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 – над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.