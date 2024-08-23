Тиафо — о допинг-деле Синнера: ему разрешили играть, и это главное

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал допинг-дело лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Честно, я особо не следил за этим. На этой неделе я сам был очень занят. Конечно, многие люди уже высказались об этом. Опять же, как я ему сказал, руководящие органы сделали, что сделали. Ему разрешили играть, и это самое главное. Я сам стараюсь фокусироваться на US Open. У меня наконец-то была хорошая неделя в Цинциннати, и это единственное, на чём я сконцентрирован», — сказал Тиафо на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.