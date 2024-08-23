«Воссоединение с финала Уимблдона». Крейчикова опубликовала фото с Паолини

Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала фото с пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини. Теннисистки провели совместную тренировку в преддверии US Open — 2024.

Фото: Из личного архива Крейчиковой

«Воссоединение с финала Уимблдона. Всегда приятно разделить с тобой корт, Ясмин!» — написала Крейчикова на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Крейчикова и Паолини играли друг с другом в финале Уимблдона-2024 в июле. Победу одержала чешская теннисистка со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Она выиграла второй турнир «Большого шлема» в своей карьере. Первый трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора взяла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Паолини, помимо Уимблдона, выходила в финал на «Ролан Гаррос» — 2024, где уступила Иге Свёнтек.