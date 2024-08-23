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Радукану: раньше я играла какую-то роль и не могла наслаждаться некоторыми моментами

Радукану: раньше я играла какую-то роль и не могла наслаждаться некоторыми моментами
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём личностном росте во время карьеры.

«Думаю, в прошлом я всегда играла какую-то роль и иногда не могла наслаждаться некоторыми моментами свободно и беззаботно. Теперь я гораздо лучше умею выражать себя», — приводит слова Радукану Sky Sports.

Напомним, на завершившемся турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнований, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Радукану пропустила турниры категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). Решение связано с нежеланием чемпионки US Open — 2021 играть квалификацию на турнирах.

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