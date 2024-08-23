Радукану сравнила теннис с игрой на фортепиано

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану сравнила теннис с искусством.

«Я бы сравнила себя с художником, потому что, даже играя в теннис, мы в основном развлекаем зрителей. Речь идет о нашей креативности на корте, о том, как мы строим розыгрыши, как справляемся с различными ситуациями и неудачами — а также о том, какие удары и геометрию мы можем использовать на корте. И это больше, чем просто теннис. Это почти как игра на фортепиано», — приводит слова Радукану Sky Sports.

Напомним, на завершившемся турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнований, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.