Джон Макинрой высказался о перспективах Эммы Радукану

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о британской теннисистке Эмме Радукану.

«Иногда я вижу её, и кажется, что она возвращается к своему лучшему уровню, а иногда сбивает с толку то, что с ней происходит. Я не близок к её команде и не знаю, что происходит, но надеюсь, что она здорова. На Уимблдоне она выглядела очень хорошо, а затем в последнем матче она выглядела очень неуверенно.

«Она, безусловно, пребывает в лучшем состоянии, чем год назад, так что это хорошо, но я не знаю, как она чувствует себя психологически. Есть ли у неё абсолютная вера, стремление снова выиграть что-то крупное или попасть в десятку лучших? Этого я не могу сказать», — приводит слова Макинроя Tennis365.